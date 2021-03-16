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Быков о смерти Файзутдинова: «Трагедии случаются в хоккее. Мне кажется, что игроки защищены достаточно хорошо»

Sport24иещё 3
2 часа назад
Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал известие о смерти 19-летнего капитана МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова и ответил на вопрос о том, как в дальнейшем можно избежать подобных трагедий.
Быков о смерти Файзутдинова: «Трагедии случаются»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Соболезную родным и близким игрока, потерять парня в таком возрасте — это всегда большая трагедия, большая боль. Что касается дополнительной защиты, сложно судить, мне кажется, что игроки и так уже защищены достаточно хорошо. Разного рода трагические моменты случаются в хоккее — это травмоопасный вид спорта. Здесь нужно думать специалистам по экипировке, однако если игрок ложится под шайбу и она прилетает в голову, тут сложно что-то предвидеть. Можно, конечно, играть и в масках железных, но мне трудно дать экспертную оценку», — цитирует Быкова «РБ Спорт».
Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле в матче Молодежной хоккейной лиги против местного «Локомотива». Шайба попала ему в область головы, 19-летний игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня. Во вторник стало известно, что Файзутдинов ушел из жизни.
Хоккей,Вячеслав Быков,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,
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