Быков о смерти Файзутдинова: «Трагедии случаются»

«Соболезную родным и близким игрока, потерять парня в таком возрасте — это всегда большая трагедия, большая боль. Что касается дополнительной защиты, сложно судить, мне кажется, что игроки и так уже защищены достаточно хорошо. Разного рода трагические моменты случаются в хоккее — это травмоопасный вид спорта. Здесь нужно думать специалистам по экипировке, однако если игрок ложится под шайбу и она прилетает в голову, тут сложно что-то предвидеть. Можно, конечно, играть и в масках железных, но мне трудно дать экспертную оценку», — цитирует Быкова «РБ Спорт».