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Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ

Газета.Ru
3 часа назад
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов заокеанского чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба "столичных" в Twitter.
Овечкин вышел на 6 место в списке лучших снайперов НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
35-летний форвард поразил ворота "Нью-Йорк Айлендерс" на 16-й минуте второго периода матча регулярного чемпионата нынешнего сезона. Для Овечкина эта шайба стала 718-й в НХЛ.
Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о смерти капитана клуба МХЛ "Динамо" Тимура Файзутдинова.
Хоккей,Александр Овечкин,Владислав Третьяк,Динамо,
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