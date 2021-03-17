Фетисов: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в НХЛ

«Александр Овечкин — молодец, будем болеть за него, чтобы он побил все рекорды, которые там остались. Непростая задача, конечно. Будем надеяться, что всё у него получится», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Также депутат ответил на вопрос о том, как высоко нападающий будет в списке.

«Всё зависит от Александра. Если он захочет, то всё сможет. Овечкин может побить неприкасаемый, на первый взгляд, рекорд Уэйна Гретцки . Главное — это желание и стремление», — добавил он.

Овечкин во время встречи с «Нью-Йорк Айлендерс», которая завершилась со счётом 3:1, забросил 718-ю шайбу за карьеру в НХЛ и обошёл по этому показателю канадского нападающего Фила Эспозито.

В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Гретцки идёт на первом месте с 894 шайбами.