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Капризов творит красоту в НХЛ. Забил гол недели, а ещё сделал шикарный пас между ног 

Чемпионат.com 1 час назад
Гол Капризова признан самым эффектным на неделе в НХЛ
Фото: Bruce Kluckhohn/NHLI via Getty Images
Новичок «Миннесоты» продолжает укреплять свои позиции в гонке за «Колдером».
Кирилл Капризов продолжает восхищать своей игрой. За 27 матчей, проведённых в НХЛ, он уже стал настоящим явлением в лиге, радуя болельщиков не просто результативной, а эффектной игрой. В очередном домашнем матче против «Аризоны» российский новобранец снова пополнил свою копилку голевой передачей, добравшись до отметки в 25 баллов, и дал ещё один повод для аплодисментов, организовав шикарный момент.
Пас, который обязан был стать голевым
В одном из эпизодов Капризов выдал потрясающую передачу на пятачок, находясь за воротами «койотов». Несмотря на то что форвард не видел партнёров и был повернут спиной к пятачку, он смог выдать передачу между ног прямо к воротам «Аризоны», но Матс Цуккарелло не использовал момент, угодив в голкипера Эдина Хилла.
«Мы просто не можем прекратить говорить про Капризова! А его статистика только подталкивает к этому: 24 очка в 27 матчах», — восхитилась ведущая NHL Network Джейми Херш в первом перерыве, ещё не зная, что в третьем периоде он запишет на свой счёт ещё один голевой пас и доберётся до отметки в 25 (10+15) очков. Правда, в том эпизоде Капризов не отметился красивыми действиями, а просто переадресовал шайбу партнёрам. К слову, это был 4000-й гол в регулярных чемпионатах в истории «Уайлд», так что назвать его рядовым тоже нельзя.

«Это просто безумие, насколько он техничен, как здорово он обращается с шайбой. Но и после свистка он хорош. В недавнем домашнем матче с «Аризоной» ему пришлось толкаться у ворот после того, как игра была остановлена, и Кирилл не стушевался», — добавил другой обозреватель NHL Network Майк Келли, который тут же в эфире придумал речёвку в стиле рэп: «Skill plus Will is Dollar Bill Kirill» (техника + воля = Кирилл Капризов).

«Это уже выглядит банальностью, но каждый раз, когда Кирилл Капризов касается шайбы, он создаёт голевой момент», — добавил журналист Pioneer Press Дейн Мизутани. «Чувствую, что прозвище Dollar Dollar Bill Kirill скоро надо будет менять с поправкой на инфляцию», — включился в обсуждение редактор The Athletic Зак Пирс.

Выше Мэттьюса и Драйзайтля

Та же телекомпания в своём официальном «твиттере» устроила голосование, желая узнать у болельщиков, кто стал автором самого эффектного гола на прошлой неделе. Среди кандидатов значились шайба лучшего снайпера сезона Остона Мэттьюса из «Торонто», который феноменальным бекхэндом забил победный гол «Виннипегу» в овертайме, а также «танец» Леона Драйзайтля, который сольно прошёл сквозь всю оборону «Оттавы».
Победил же в голосовании ставший знаменитым гол Капризова, который «раздел» «Аризону», выехав из-за ворот, и не дав никому даже попытаться отобрать у него шайбу. За шайбу россиянина проголосовали 41,4% респондентов, за гол Мэттьюса — 34%, а третье место досталось Драйзайтлю (24,6%). В марте в 9 матчах на его счету 4 гола и 4 передачи, что делает его претендентом на вхождение в число трёх лучших игроков лиги по итогам месяца. Во многом благодаря усилиям Кирилла «Миннесота» с 18 февраля забила больше всех в НХЛ и продлила серию побед до пяти матчей.

Почти как Овечкин

Болельщики иногда сравнивают Капризова с Александром Овечкиным, который также стремительно ворвался в НХЛ, и у двух российских талантов есть намного больше общего, чем это может показаться на первый взгляд. Например, это тренер Дин Эвасон, который сейчас возглавляет «дикарей», а в первом сезоне Овечкина в «Вашингтоне» был помощником наставника «Кэпиталз».
«Когда Овечкин появился у нас, это было чертовски здорово, с ним было очень весело. Его уровень энергии, его прыжки на стекло, та страсть, которую он привнёс — всё шло на пользу команде. И на льду, и в тренажёрном зале он был «зажигалкой», был очень общительным», — вспоминает Эвасон об Александре. Капризов также заставляет людей улыбаться, продемонстрировав своё умение располагать людей ещё до официального дебюта за «Уайлд».
«Главное, что Кирилл не замкнулся, он не сидел молча в углу. Понятно, что есть языковой барьер, но он не сидел в одиночку в раздевалке. Он всегда старался разговаривать и всегда делал это с улыбкой. Сейчас он становится лучше с каждой игрой. У них с Цуккарелло образовалась «химия», в их связке есть что-то особенное. А кроме того, у Кирилла есть классная трудовая этика. Он может ударить, потолкаться, он жёсткий игрок. В сочетании с его уровнем мастерства получается неплохой хоккеист», — с улыбкой сказал Эвасон. Овечкин в свои 20 лет штурмом взял НХЛ, забив в первом сезоне 52 гола и отдав 54 передачи. 23-летний Капризов, конечно, не доберётся до таких цифр, но и условия нынче совсем другие. Главное в другом: Кирилл уже получил полное признание за океаном, став новым лицом своего клуба.
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Хоккей , Статьи , Кирилл Капризов , Майк Келли , Матс Цуккарелло , Леон Драйзайтль , Александр Овечкин
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