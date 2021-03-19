Радулов задолжал за услуги ЖКХ сотни тысяч рублей

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов задолжал за услуги ЖКХ почти 300 тысяч рублей. Он проиграл суд управляющей компании, пишет издание Baza

В 2015 году Радулов приобрел квартиру на Смоленском бульваре в Москве. На следующий год спортсмен уехал играть в НХЛ и с конца 2019-го перестал платить коммуналку. Управляющая компания «Краун менеджмент» ждала некоторое время, а затем подала на хоккеиста в суд, потребовав 285 тысяч рублей.

Однако у Радулова проблемы с деньгами: ранее он вложил полтора миллиарда рублей в российский банк. Организация на тот момент находилась на стадии банкротства из-за проблем с лицензией. Банк деньги так и не вернул.

Адвокат спортсмена Сергей Ташков заявил, что его подзащитный намерен отсудить средства. Также сообщается, что представители банка угрожали Радулову, поскольку тот хотел придать ситуацию огласке.