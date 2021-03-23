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Три передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

ТАССиещё 3
7 часов назад
"Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке со счетом 5:3 обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало"
Фото: © AP Photo/Kathy Willens© AP Photo/Kathy Willens
В составе победителей отличились Каапо Какко (28-я, 60-я минуты), Крис Крайдер (31, 46), Адам Фокс (39). У проигравших шайбы забросили Расмус Асплунд (24), Дилан Козенс (42), Джефф Скиннер (45).
Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал три голевые передачи, набрав 28 очков (восемь голов + 20 передач) в 20 матчах. Его одноклубник Павел Бучневич отметился результативным пасом и набрал 29 очков (11+18) за 30 игр.
"Рейнджерс" занимают шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 32 очка в 31 матче. "Баффало" потерпел 14-е поражение подряд и идет на последней, восьмой строчке с 16 очками за 30 игр.
Следующий матч "Рейнджерс" проведут 26 марта в гостях против "Филадельфии". "Баффало" 25 марта сыграет на выезде с "Питтсбургом".
Хоккей,Каапо Какко,Адам Фокс,Расмус Асплунд,Крис Крайдер,Джефф Скиннер,Павел Бучневич,Артемий Панарин,
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