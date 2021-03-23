Три передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало"

"Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке со счетом 5:3 обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: © AP Photo/Kathy Willens © AP Photo/Kathy Willens

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал три голевые передачи, набрав 28 очков (восемь голов + 20 передач) в 20 матчах. Его одноклубник Павел Бучневич отметился результативным пасом и набрал 29 очков (11+18) за 30 игр.

"Рейнджерс" занимают шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 32 очка в 31 матче. "Баффало" потерпел 14-е поражение подряд и идет на последней, восьмой строчке с 16 очками за 30 игр.