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Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от проигрыша «Аризоне»

Sport24иещё 15
6 часов назад
«Аризона Койотис» вырвала победу у «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.
«Колорадо» проиграл «Аризоне», Ничушкин забил
Фото: Getty ImagesGetty Images
В основное время в составе победителей отличились Джейкоб Чикран, Алекс Голигоски, Лоусон Круз и Фил Кессел. Победный буллит реализовал Конор Гарланд. Илья Любушкин отыграл 15:23 и закончил матч с коэффициентом полезности «-1».
В составе проигравших по голу забили Габриэль Ландеског, Микко Рантанен, Нэйтан Маккиннон и Валерий Ничушкин. Для россиянина это 7-я шайба в нынешнем сезоне, всего на счету Ничушкина теперь 14 (7+7) очков в 31 матче.
Победная серия «Эвеланш» прервалась на отметке в 7 матчей.
Голы: Чикран, 01:25 — 1:0; Голигоски, 04:52 — 2:0; Ландеског, 14:47 — 2:1; Рантанен, 18:49 — 2:2; Маккиннон, 39:49 — 2:3; Ничушкин, 45:28 — 2:4; Круз, 46:38 — 3:4; Кессел, 48:41 — 4:4.Победный буллит: Гарланд, 65:00 — 5:4.
Хоккей,Джейкоб Чикран,Лоусон Круз,Илья Любушкин,Алекс Голигоски,Микко Рантанен,Габриэль Ландеског,Фил Кессел,Валерий Ничушкин,
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