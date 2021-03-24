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«Это был несчастный случай». Мать хоккеиста Файзутдинова впервые высказалась о смерти сына после броска шайбы

Sport24иещё 1
1 час назад
Мать 19-летнего хоккеиста МХЛ «Динамо СПб» Тимура Файзутдинова Елена впервые высказалась о смерти сына и призналась, что ни в чем не винит игрока ярославского «Локо» Дмитрий Тювилина.
"Это случайность": Мать Файзутдинова о его смерти
Фото: vk.com / dynamo-spb.comvk.com / dynamo-spb.com
Во время матча 12 марта Тювилин бросил шайбу, которая попала в сонную артерию Файзутдинова. Тимур потерял сознание и впал в кому, а через четыре дня умер.
— Я бы хотела ему сказать, что я его ни в чем не виню, — приводит слова Елены «Комсомольская правда». — Ему сейчас тоже очень сложно. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность. Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Но пока этого не случилось. Возможно, тут должно быть не только мое желание. Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Я хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына. Стать еще луч
— Следователи, которые проводят проверку, пока с вами не связывались?— Нет, мне сейчас просто не до этого. Я считаю, зачем там вообще доследственная проверка? Я считаю, что это был несчастный случай.
Хоккей,Локомотив,Комсомольская правда,
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