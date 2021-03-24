"Это случайность": Мать Файзутдинова о его смерти

Во время матча 12 марта Тювилин бросил шайбу, которая попала в сонную артерию Файзутдинова. Тимур потерял сознание и впал в кому, а через четыре дня умер.

— Следователи, которые проводят проверку, пока с вами не связывались?— Нет, мне сейчас просто не до этого. Я считаю, зачем там вообще доследственная проверка? Я считаю, что это был несчастный случай.