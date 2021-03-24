"Спартак" отправил Знарка в отставку

«Спартак» объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера команды. Решение не продлевать контракты с его тренерским штабом было принято по итогам заседания наблюдательного совета красно-белых 24 марта, сообщается в твиттере клуба.
Фото: Евгений Семенов, Sport24Евгений Семенов, Sport24
Знарок руководил «Спартаком» с апреля 2019 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/21 столичная команда заняла 8-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Спартак» проиграл ЦСКА в серии со счетом 0-4.