За нарушения при работе спортивных агентов без аккредитации должна грозить ответственность. Законопроект о регулировании этой сферы внесен в Госдуму

Авторами инициативы стали президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и председатель думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин

Он предполагают ввести административную ответственность для спортивных агентов, работающих без соответствующей аккредитации, за трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы.

Как объяснил Пайкин, которого цитирует пресс-служба комитета, сейчас на это уже действует прямой запрет. При этом наказания за его несоблюдение не предусмотрено.

Между тем в их деятельности отмечены многочисленные нарушения. Парламентарий привел в пример решение Российского футбольного союза , который отозвал аккредитацию у четверти действующих агентов за невыполнение требований.

"Рынок спортивных агентов должен стать более прозрачным благодаря новому законопроекту, - считает Пайкин, - ведь введение ответственности за работу без аккредитации не оставит выбора тем, кто до сих пор работает, не соблюдая требования закона".

Еще пример: ряд хоккейных агентов не имеют аккредитации, которая позволяла бы им официально заниматься этой деятельностью. В результате из-за таких "импресарио" страдают хоккеисты, рассказал его соавтор Третьяк. По его словам, в основном это молодые спортсмены, которые "становятся жертвами обмана, принимая решение об отъезде за океан".

"Некоторые агенты получают вознаграждение за сам факт "поставок" игроков в систему клубов НХЛ и потому вообще не помогают с трудоустройством тем, кто им доверился, - сообщил депутат. - В результате молодежь прозябает в фарм-клубах и низших лигах".

Законопроект, как предполагают авторы, обеспечит права и законные интересы спортсменов и тренеров.