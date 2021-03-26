Голы Кузнецова, Орлова и Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси"

"Вашингтон Кэпиталз" переиграл "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в столице США на "Кэпитал Уан Арене", завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Евгений Кузнецов
, также отличились Дмитрий Орлов
и Александр Овечкин
. У гостей шайбы забросили Ник Меркли
, Майлз Вуд
и Йеспер Братт. Для "Вашингтона" эта победа стала восьмой в последних девяти матчах регулярного чемпионата. В следующем матче "Кэпиталз" также примут "Дэвилз". Встреча пройдет 27 марта. После 32 матчей регулярного чемпионата "Вашингтон" занимает второе место в восточном дивизионе, набрав 32 очка. "Нью-Джерси" (28) располагается на седьмой строчке. Ранее главный тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц высказался о выходе Овечкина на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. НХЛ. Регулярный чемпионат "Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон, США) - "Нью-Джерси Дэвилз" (Ньюарк, США) - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) 0:1 - Меркли - 01:23' (5x5) 1:1 - Орлов (Шульц, Спронг) - 03:10 1:2 - Вуд (Куокканен, Сиверсон) - 26:20 2:2 - Овечкин (Спронг, Карлсон) - 27:15 3:2 - Кузнецов (Овечкин, Диллон) - 31:47 3:3 - Братт (Смит, Заха) - 51:04 (5x4) 4:3 - Кузнецов (Шульц) - 52:06