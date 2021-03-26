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Форвард «Оттавы» Абрамов отправлен в АХЛ

Sports.ru
3 часа назад
Российский форвард Виталий Абрамов и нападающий Марк Кастелик отправлены в «Белвилл Сенаторз», фарм-клуб из АХЛ
Форвард «Оттавы» Абрамов отправлен в АХЛ
Фото: Sports.ruSports.ru
В запасной состав «Оттавы» вызваны нападающий Алекс Форментон и вратарь Филип Густавссон.
Абрамов провел 12 матчей в чемпионате АХЛ, забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. В НХЛ он пока не сыграл ни одного матча.
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