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Анисимова снова не забрали с драфта отказов

Спорт-Экспресс
4 часа назад
Нападающий «Оттавы» Артем Анисимов прошел процедуру драфта отказов во второй раз в сезоне. Ни один клуб не забрал права на 32-летнего россиянина, пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.
Анисимова снова не забрали с драфта отказов
Фото: ReutersReuters
Действующий контракт Анисимова, по которому он зарабатывает 4,55 миллиона долларов в год, истекает после окончания сезона-2020/21.
В нынешнем сезоне Анисимов провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-2».
Хоккей,Эллиотт Фридман,Артем Анисимов,
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