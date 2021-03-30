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Анисимова снова не забрали с драфта отказов
Спорт-Экспресс
4 часа назад
Нападающий «Оттавы»
Артем Анисимов
прошел процедуру драфта отказов во второй раз в сезоне. Ни один клуб не забрал права на 32-летнего россиянина, пишет в Twitter инсайдер
Эллиотт Фридман
.
Фото:
Reuters
Reuters
Действующий контракт Анисимова, по которому он зарабатывает 4,55 миллиона долларов в год, истекает после окончания сезона-2020/21.
В нынешнем сезоне Анисимов провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-2».
Хоккей
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Эллиотт Фридман
,
Артем Анисимов
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