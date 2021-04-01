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Бучневич, Овечкин и Панарин названы тремя российскими звёздами месяца в НХЛ

Чемпионат.comиещё 5
2 часа назад
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошли в число трёх звёзд марта среди российских игроков, по мнению официального сайта НХЛ на русском языке и редакции «Чемпионата». В конце каждого месяца редакции изданий вместе выбирают лучших российских игроков лиги.
Овечкин и Панарин названы российскими звёздами месяца в НХЛ
Фото: ReutersReuters
В 15 матчах месяца Бучневич набрал 19 (9+10) очков при показателе полезности «+11», став лучшим бомбардиром среди россиян. Два из его голов были забиты в меньшинстве.
Овечкин за 14 матчей забросил 10 шайб, обогнав Фила Эспозито в списке лучших снайперов в истории. Шесть из этих голов были забиты во время пятиматчевой голевой серии.
Панарин вернулся в состав «Рейнджерс» в середине марта и за 10 матчей набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+11». Три раза он набирал по три очка за матч и на данный момент делит с Бучневичем звание лучшего российского бомбардира сезона.
Хоккей,Павел Бучневич,Артемий Панарин,Александр Овечкин,
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