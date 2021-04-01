Овечкин и Панарин названы российскими звёздами месяца в НХЛ

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В 15 матчах месяца Бучневич набрал 19 (9+10) очков при показателе полезности «+11», став лучшим бомбардиром среди россиян. Два из его голов были забиты в меньшинстве.

Овечкин за 14 матчей забросил 10 шайб, обогнав Фила Эспозито в списке лучших снайперов в истории. Шесть из этих голов были забиты во время пятиматчевой голевой серии.