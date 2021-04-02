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Объявлены лучшие игроки марта в НХЛ

Газета.Ruиещё 5
1 час назад
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила на официальном сайте лучших игроков по итогам марта. В нынешнем сезоне лига отмечает не только хоккеистов, но медицинских работников, которые сражаются с коронавирусом.
Объявлены лучшие игроки марта в НХЛ
Фото: gazeta.rugazeta.ru
Капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби признан первой звездой марта в Восточном дивизионе. Он принял участие в 15 матчах, в которых набрал 21 (7+14) очко.
Также НХЛ отметила пульмонолога Дэрби Скарантин, работающую в клинике в Питтсбурге В Центральном дивизионе лучшим признан форвард "Флориды Пантерз" Александр Барков, набравший 16 (5+11) очков в 11 встречах, а также медсестра Кристал Виммер из медицинского центра Броварда.
В Западном дивизионе лучшим игроком стал вратарь "Колорадо Эвеланш" Филипп Грубауэр. В его активе 12 побед в 15 матчах, в трех из которых он оформил шат-аут.
Также лига отметила работу медсестры Джины Майнерт из детского госпиталя в Денвере.
Форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид признан лучшим в Северном дивизионе. В 14 играх он набрал 23 (7+16) очков.
От медицинских работников награду получила санитарка Фатима Аранья, работающая в больнице университета Альберты и детской клинике Эдмонтона.
Ранее были объявлены лучшие игроки февраля в НХЛ.
Хоккей,Коннор Макдэвид,Филипп Грубауэр,Александр Барков,
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