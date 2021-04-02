Сергей Толчинский: Если бы не хоккей, из меня получился бы неплохой теннисист

В сезоне 2020/2021 Mastercard и КХЛ обновили онлайн-платформу совместной традиции «Бесценная Лига» , на которой теперь публикуются экспертные материалы о хоккее. Болельщики могут уже сейчас почитать интересные интервью с известными спортсменами и даже задать вопросы будущим героям рубрики. Авторам самых интересных вопросов подарят бесценные призы от

Фото: mastercard.khl.ru mastercard.khl.ru

Mastercard.

Сергей Толчинский

Родился 3 февраля 1995 года в Москве.

Форвард. Рост 173 см, вес 72 кг.

Выступал в «Каролине» (НХЛ), ЦСКА , сейчас – в «Авангарде».

Обладатель Кубка Гагарина-2019 и серебряной медали молодежного чемпионата мира.

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Сергей стал одним из главных героев первого раунда Кубка Гагарина, в котором его «Авангард» со счетом 4: 1 в серии победил «Автомобилист». Сейчас Толчинский идет на втором месте среди лучших бомбардиров плей-офф КХЛ Он набрал 8 (3+5) очков в пяти матчах. Замечательный результат!

– Сергей, на кого из хоккеистов вы равнялись в детстве?

– В детстве у меня в комнате висел плакат с Павлом Буре , и в хоккейной школе я взял номер 10 именно в его честь. Но толком не успел за ним последить – когда он завершил карьеру, мне было только семь лет.

А так и сейчас за некоторыми наблюдаю. Например, Нэйтан Маккиннон очень нравится во всех аспектах – и бросок, и катание, и как он площадку видит, и физика. Слабых мест у него нет.

– Когда Илья Ковальчук перешел в «Авангард», как это отразилось на вашем игровом времени, лидерстве в команде?

– Мы все почувствовали, какой он крутой человек, игрок и вообще настоящая легенда. Он очень помог улучшить атмосферу в раздевалке. Пошутить может, подбадривает, советует. Я думаю, что команде его приход пошел на пользу. Да и я играю с Ильей в одной тройке. Ковальчук очень здорово усилил «Авангард».

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– Для армейских болельщиков ваш переход из ЦСКА стал шоком. Сложно ли было уходить из родного клуба?

– «Авангард» сделал контрактное предложение, ЦСКА меня отпустил. Когда пообщался с руководством «ястребов», даже обрадовался. Я понял, что буду в «Авангарде» на лидирующих позициях. Так что в итоге психологически этот переход воспринял хорошо.

– Как изменилась ваша игра после перехода в «Авангард»? В чем видите главные отличия при работе с разными тренерами – Бобом Хартли и Игорем Никитиным?

– Да особо никак не изменилась. Как в ЦСКА у меня пошла игра в плей-офф, так и сейчас то же самое в «Авангарде». Но я стал увереннее. Когда борешься за место в составе, ты больше думаешь о своей игре, чтобы закрепиться. А когда у тебя гарантированное место, то ты больше думаешь о команде и ее задачах.

– Сколько времени вам потребовалось, чтобы адаптироваться в «Авангарде»?

– Нисколько, я сразу же вписался в команду. Здесь отличный коллектив, поэтому уже с первых дней в тренировочном лагере я чувствовал себя комфортно.

– Кроме хоккея, у вас есть какие-то увлечения?

– Я уже давно слежу за большим теннисом, да и сам играю. Когда мне было полтора года, отец подарил мне ракетку, а на два года вручил коньки. Я параллельно летом играл в теннис, а зимой – в хоккей. С детства любил Роджера Федерера , смотрел все его матчи. Последнее время слежу за всеми: и Стефанос Циципас нравится, и Ник Кирьос – особенно те шоу, которые он постоянно устраивает. Два года назад ездил на « Ролан Гаррос ».

И понял, что там интереснее даже наблюдать за ребятами из топ-20 или топ-30 мирового тенниса, чем за главными звездами.

– Вы могли бы представить себя спортсменом в другом виде спорта?

– Да, думаю из меня получился бы неплохой теннисист. Может быть, из-за роста было бы сложнее подавать. Но тот же аргентинец Диего Шварцман ниже меня, однако находится в топ-10 мирового рейтинга.

Мне выбирать не пришлось, я пошел в хоккей уже в пять лет. Но в какой-то момент у меня очень неплохо стало получаться в теннисе, и я это помню. Впрочем, у меня тогда и в хоккее был большой прогресс. Поэтому не возникло повода куда-то переходить.

– Вы много читаете про экономику. Кем себя видите после окончания карьеры: генменеджером, финансистом, а может, хотите открыть свой бизнес?

– Личные финансы – это, конечно, очень интересно. Хотелось бы даже курсы какие-то пройти или поступить заочно в американский университет, получить диплом. Но это только после хоккея.

– Тяжело ли было в этом году войти в игровой ритм после долгого перерыва? Все ведь сидели на карантине.

– Ну, с лишним весом у меня нет проблем. Я его не набираю. Если в «фастфуд» буду каждый день ходить, тогда, может, что-то изменится. На самом деле межсезонье получилось обычным. С июля некоторые катки были открыты, поэтому без проблем набрал форму.

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– Что за ощущения от матчей при пустых трибунах? К счастью, это уже в прошлом.

– Очень тяжело, потому что ты выходишь на матч, как на тренировку. Сложнее сконцентрироваться и настроиться. При болельщиках стараешься на 100 процентов, да еще и трибуны гонят тебя вперед. А то ведь иногда за шайбой лень побежать, потому что реально ощущения, как на тренировке.

– Сколько коньков вы берете с собой на выезд?

– По-моему, одну пару. А у сервисмена всегда пара лезвий в запасе, чтобы сразу поменять, если понадобится. У меня такой стиль игры – я делаю много финтов, разгоняюсь, притормаживаю. Поэтому мне очень важно, чтобы лезвия были хорошо заточены.

Стараюсь менять коньки раз в три-четыре месяца. Не довожу их до очень изношенного состояния. Меняю заранее так, чтобы в них можно было еще три месяца поиграть. Просто ботинок становится мягче, у него не та устойчивость.

– А куда вы деваете старые коньки?

– Они остаются у меня: я в них хожу на каток, если хочу погонять в Парке Горького. Предыдущие были переделаны в ролики. А вот от пары, в которой я играл два года назад, уже ничего не осталось – она совсем развалилась.

– Хоккеисту важно развиваться в разных жизненных сферах, не связанных с хоккеем?

– Это очень важно, а главное – интересно. Нужно быть разносторонним. У нас в клубе проводят лекции, развивающие игроков в бизнес-сфере. Была интересная лекция от комментатора Дмитрия Федорова , посвященная тому, как общаться с прессой и давать интервью. Еще и о психологии было любопытно узнать, и о брачных контрактах. Это все очень полезно и ценно.

– В этом сезоне «Авангард» проиграл оба очных поединка с ЦСКА. С каким настроением вы выходите против бывшего клуба?

– На первую игру выходил с какой-то нереальной мотивацией. Хотелось показать себя, что-то доказать. Был хороший настрой на принципиального соперника. Но, я думаю, на любого топового оппонента настраиваешься как на очень важного.

– Почему вы так часто падаете, когда находитесь с шайбой?

– Я же маленький. Против меня, может, жестче играют. Но если я падаю на лед – как правило только потому, что соперник хватает на мне удаление.

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– Какая арена в КХЛ вам нравится больше всего, кроме Балашихи?

– Динамовская арена. Она очень атмосферная, уютная. Трибуны сделаны так, что болельщики как будто нависают надо льдом и создают какую-то заряженную обстановку.

– Вы хотели бы стать на один матч талисманом клуба?

Нарядились бы в маскота, который ходит по трибуне и развлекает болельщиков.

– Никогда об этом не задумывался, но идея прикольная.

– Вы элегантно одеваетесь. Следите за трендами, читаете модные журналы?

– Нет-нет. Я не особо часто вообще себе что-то покупаю. Разве что когда первую зарплату получил в ЦСКА в первом сезоне, то сделал большой шопинг. Ходил везде и покупал всё вокруг. А сейчас уже два года хожу в одном и том же.

– Почему вы почти ничего не выкладываете в соцсети по ходу сезона? Не уделяете им много времени?

– Почему же? Бывает, залипаю в инстаграме. Но вы заметили, что там у меня лишь одна фотка с сентября? Надо это исправлять! Да и меня фоткать некому! Кто это сделает-то? И с кривым лицом не хочется себя выкладывать. Но вы подняли правильную тему, и я уже задумываюсь над тем, что надо более активно вести инстаграм.

– Вы смотрите сериалы?

– Да, но мне очень тяжело начать их смотреть. Сразу возникают мысли, что сейчас сяду, сто процентов залипну и буду все время смотреть только сериал вместо того, чтобы заняться чем-то полезным. А в нём еще, не дай бог, пять сезонов!

Смотрю сериалы по совету друзей. Вот «Ход королевы» недавно закончил, после этого начал в шахматы играть. А так в основном смотрю всякие шоу на YouTube.

– Какой у вас там любимый канал? А что читаете в Телеграме?