725-й гол в карьере забил Овечкин

Россиянин отличился в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». В этом сезоне на его счету 18 результативных бросков.

На данный момент Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Ему осталось забросить шесть шайб, чтобы добраться до находящегося на пятой позиции Марселя Дионна (731 гол).