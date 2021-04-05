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Овечкин признан первой звездой матча «Нью-Джерси» - «Вашингтон», Кузнецов - вторая

Советский спортиещё 20
6 часов назад
Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам в большинстве.
Овечкин признан первой звездой матча "Вашингтон" - "Нью-Джерси"
Фото: ТАССТАСС
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой матча с «Нью-Джерси». «Кэпиталз» одержали победу со счетом 5:4.
На счету Овечкина гол и две голевые передачи. Теперь в активе россиянина 34 (19+15) очка в сезоне.
Отметим, что форвард забросил свою 725-ю шайбу в НХЛ. Для Овечкина этот гол стал 265-м в большинстве за карьеру в лиге. По данному показателю он сравнялся с Бреттом Халлом. Рекорд за всю историю НХЛ принадлежит Дэйву Андрейчаку (274).
Другой нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов получил награду второй звезды матча, набрав 2 (1+1) очка в игре, 20 (7+13) баллов в сезоне.
В Восточном дивизионе «Вашингтон» с 54-мя очками лидирует в таблице, «Нью-джерси» расположился на седьмой строчке - 32 балла.
Хоккей,Бретт Халл,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,
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