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Источник: врачи не нашли следы наркотических веществ в крови хоккеиста Емелина

RT на русскомиещё 15
7 часов назад
Врачи института Склифосовского не нашли следов наркотических веществ в крови защитника и капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина.
В крови Емелина не нашли наркотики
Фото: hawk.ruhawk.ru
По информации Telegram-канала Baza, Емелину был поставлен диагноз — острая печёночная недостаточность.
По версии врачей, защитник мог принять слишком много обезболивающих после травмы. В крови капитана «Авангарда» нашли следы ибупрофена и парацетамола.
Сообщается, что Емелина вернули из обсервации в отделение трансплантологии.
Хоккей,Алексей Емелин,ХК Авангард,
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