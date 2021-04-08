Виктор Тихонов: Плей-офф – это большой праздник для всего Татарстана

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В эти дни в финале Восточной конференции Кубка Гагарина встречаются «Ак Барс» и «Авангард». Павел Лысенков накануне старта этой серии поговорил с нападающим казанского клуба Виктором Тихоновым.

Виктор Тихонов

Родился 12 мая 1988 года в Риге.

Форвард. Рост 187 см, вес 87 кг.

Выступал в России в «Северстали», СКА , сейчас – в «Ак Барсе».

Чемпион мира, дважды обладатель Кубка Гагарина.

- Виктор, расскажите, что же такое «шиндр-мындр»? Мы постоянно слышим это выражение, когда речь заходит об «Ак Барсе».

- Как же вам объяснить? Шиндр-мындр – это целое понятие. Даже не знаю, какое слово правильно подобрать

Это наша фирменная командная фраза, которую мы любим использовать. У нее есть значение, и оно понятно только нам, кто играет за «Ак Барс», и нашим болельщикам. И когда мы слышим «шиндр-мындр», у всех сразу поднимается настроение.

- «Ребята, молодчики! Хорошая игра, боевая игра. Ребята, готовимся. Там приезжаем завтра, шиндр-мындр, раскатки не будет – в 14:30 по Москве играем. Спасибо!» – сказал Дмитрий Квартальнов после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. Но это не просто присказка главного тренера «Ак Барса», а целая философия?

- Ну, не сказал бы, что прям философия. Но отчасти это правда.

- Почему вы так здорово играете за «Ак Барс» после перехода из СКА? В этом регулярном чемпионате вы набрали 23 (11+12) очка в 42 матчах, а добавили к этому 5 (3+2) очков в девяти матчах плей-офф. Это очень круто!

- Я думаю, сейчас вопрос личной статистики вообще не стоит на первом плане. Самое важное для нас это количество побед – вот сейчас главная статистика!

У нас уже восемь побед. Любой игрок в раздевалке держит это в уме и готов сделать все, чтобы у нас стало девять побед. Вот в таком ритме мы сейчас живем.

- Сейчас на широкие экраны выходят фильмы о супергероях. А вы чувствуете, что играете в «Ак Барсе» в одной тройке с суперменами? Стефан Да Коста, например, выиграл 73,9% вбрасываний в плей-офф, и это лучший результат в лиге. Найджел Доус в этом сезоне забросил уже 26 шайб.

- Да у нас в команде можно всех отметить! Каждый выполняет очень важную роль, которую ему отводят тренеры. Есть сдерживающие звенья, одни выходят в большинстве, другие – в меньшинстве. Очень здорово играют вратари.

Хоккей – это командный спорт. И если мы дальше будем действовать как команда, то мы сможем показать ту игру, на которую способны.

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- Вы чувствуете, что весь Татарстан в эти дни особенно сплотился вокруг «Ак Барса»?

- Да, это действительно чувствуется. Даже на улице видно, когда нет матчей – идет тебе навстречу человек в хоккейном свитере «Ак Барса» или в клубной кепке. Плей-офф – это большой праздник не только для Казани, но и для всего Татарстана.

Мы чувствуем поддержку наших болельщиков, они нам дают дополнительную энергию, а мы хотим их чаще радовать.

- Этим объясняется, что «Авангард» и «Ак Барс» в очных матчах чаще всего побеждают дома?

- Дома любят играть все, и поддержка трибун очень важна. Но у нас и на каждом выездном матче было много болельщиков. Мы слышали громкую поддержку. Очень надеюсь, что так будет и дальше.

- В первом раунде с «Торпедо» вы забивали в трех матчах подряд. Такой серии у нас не было с февраля 2020 года. С чем это связано?

- Да как это объяснить? Тут ведь не только мой успех. Это работа всей команды. Я же не могу забивать голы в одиночку. Но когда играешь в таком «Ак Барсе», то чувствуешь большую уверенность в своих силах. Когда ты чувствуешь доверие, сам понимаешь, как многое от тебя зависит, и сразу же играешь лучше.

- В инстаграме есть фан-страница, посвященная Виктору Тихонову. Вы там ставите лайки?

- Правда есть? У меня ведь нет личного аккаунта в инстаграме. Жена за нас двоих пишет в этой сети. А лично я туда не захожу, потому что и так слишком много сижу в телефоне. Если еще и на инстаграм подсяду, меня из телефона вообще не вытащишь!

- А ваши дети не затягивают папу в тик-ток?

- Пока у них нет ни мобильных телефонов, ни соцсетей. Мы только общаемся через фейстайм.

- Ваша сестра Татьяна – тренер. Смотрит ли она ваши матчи? Дает ли подсказки: «Вот, Витя, ты бы мог тут сыграть получше»?

- Да-да, этим летом сестра мне очень сильно помогала. Работала со мной над катанием, над физической подготовкой. Когда Таня успевает, то смотрит мои матчи. Мы потом обсуждаем игры, она что-то подсказывает. Ее мнение для меня очень важно.

- В эти дни знаменитая Юлия Ефимова, многократная чемпионка мира по плаванию, прибыла в Казань на отборочный турнир – и сразу же полетала над городом на частном самолете. А вы сами не садились тут за штурвал самолета?

- У меня такого опыта не было. Но хотелось бы! Я вообще люблю разные интересные вещи. Если получится, было бы здорово однажды сесть в кабину настоящего боевого истребителя! Но пока еще не было возможности.

- Представьте, что я прилетел на матчи плей-офф в Казань. Порекомендуйте три места, куда можно мне сходить.

- Мне тяжело комментировать, потому что в 2020 году я в основном сидел дома из-за пандемии. Но будет здорово здесь пройтись по историческим достопримечательностям - тут очень красивый центр, Кремль. Загляните к нам на базу «Ак Барса». Увидите, что у нас есть отличные условия для того, чтобы играть в хоккей. Там очень круто, всё сделано для команды, и мне хотелось бы поделиться с вами этим счастьем.