Овечкин сократил разрыв от Дионна в списке снайперов НХЛ за всю историю

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Овечкин признан второй звездой матча "Баффало" - "Вашингтон"

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало Сэйбрз", сообщается на официальном сайте организации. Встреча, прошедшая в Баффало на арене "Кибэнк центр", завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Российский нападающий отметился заброшенной шайбой. Первой звездой признан форвард столичного клуба Джастин Шульц, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Также в тройку вошел нападающий "Баффало" Кейси Миттельштадт. В его активе один гол. Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды "Морис Ришар Трофи", которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов "Тед Линдсей Эворд", один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата "Арт Росс Трофи". Ранее сообщалось, что Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, который провел не менее 16 сезонов с 20 заброшенными шайбами, и четвертым хоккеистом, сделавшим это подряд с начала карьеры.
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Фото: Газета.RuГазета.Ru
Хоккей,Джастин Шульц,Александр Овечкин,
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