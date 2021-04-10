Овечкин сократил разрыв от Дионна в списке снайперов НХЛ за всю историю

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Баффало Сэйбрз", сообщается на официальном сайте организации. Встреча, прошедшая в Баффало на арене "Кибэнк центр", завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Российский нападающий отметился заброшенной шайбой. Первой звездой признан форвард столичного клуба Джастин Шульц
, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Также в тройку вошел нападающий "Баффало" Кейси Миттельштадт. В его активе один гол. Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды "Морис Ришар Трофи", которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов "Тед Линдсей Эворд", один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата "Арт Росс Трофи". Ранее сообщалось, что Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, который провел не менее 16 сезонов с 20 заброшенными шайбами, и четвертым хоккеистом, сделавшим это подряд с начала карьеры.