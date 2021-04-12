"Джокер": российский хоккеист показал рваную рану лица

В январе, как сообщал «Рамблер», 25-летний Щербак подписал контракт с клубом Американской хоккейной лиги «Техас Старс». В феврале он набрал первые очки в составе команды в первом матче в текущем сезоне, а на днях получил рваную рану щеки и губы. Это произошло во время игры регулярного чемпионата против «Колорадо Иглз».

Вчера Щербак опубликовал в твиттере две фотографии. На одной из них он запечатлен сразу после получения травмы, на второй — после того как врачи ее зашили. В подписи он написал, что любит хоккей, а хоккей любит его в ответ, и добавил хештег #joker.