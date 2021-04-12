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"Джокер": российский хоккеист показал рваную рану лица

Артём Кульша
2 часа назад
Хоккеист Никита Щербак получил рваную рану лица во время матча. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.
"Джокер": российский хоккеист показал рваную рану лица
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В январе, как сообщал «Рамблер», 25-летний Щербак подписал контракт с клубом Американской хоккейной лиги «Техас Старс». В феврале он набрал первые очки в составе команды в первом матче в текущем сезоне, а на днях получил рваную рану щеки и губы. Это произошло во время игры регулярного чемпионата против «Колорадо Иглз».
Вчера Щербак опубликовал в твиттере две фотографии. На одной из них он запечатлен сразу после получения травмы, на второй — после того как врачи ее зашили. В подписи он написал, что любит хоккей, а хоккей любит его в ответ, и добавил хештег #joker.
3 апреля защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин почувствовал недомогание и был госпитализирован после матча полуфинала Кубка Гагарина с «Ак Барсом». В ночь на 7 апреля он был перевезен в НИИ имени Склифосовского. 9 апреля в пресс-службе «Авангарда» сообщили, что состояние Емелина улучшилось, он был выписан из отделения реанимации и переведен в профильное отделение в другой больнице.
Хоккей,Никита Щербак,Алексей Емелин,ХК Авангард,
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