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Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

RT на русском
5 часов назад
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» Шестёркин отразил 27 бросков из 27 и помог своей команде победить со счётом 3:0.
Главной звездой дня стал форвард «Нэшвилл Предеторз» Виктор Арвидссон, а третьей — новичок «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта.
Хоккей,Виктор Арвидссон,Игорь Шестеркин,
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