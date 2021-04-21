«Колорадо» четвёртый раз подряд вышел в плей-офф, став вторым участником от Запада

«Лавины» вышли в плей-офф четвёртый раз подряд. В этом сезоне они стали второй командой после «Вегас Голден Найтс», обеспечившей себе путёвку в кубковые матчи. Обе команды представляют Западную конференцию и в этом сезоне выступают в одном дивизионе.