Кирилл Готовец: У игроков «Авангарда» в финале с ЦСКА – вагон сил!

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И вот мы дождались главную серию сезона КХЛ – в финале ЦСКА сыграет с «Авангардом», как и в 2019 году. Павел Лысенков накануне старта финала поговорил с защитником «ястребов» Кириллом Готовцом.

Родился 25 июня 1991 года в Минске.

Защитник. Рост 180 см, вес 88 кг.

Выступал в КХЛ за минское «Динамо» , где был капитаном, сейчас – в «Авангарде».

- Серия «Авангарда» с «Ак Барсом» - самое потрясающее приключение в вашей хоккейной жизни?

- В моей – точно. Я вообще никогда не участвовал в кубковых сериях, которые затягивались бы до седьмого матча. А с «Ак Барсом» получилась сумасшедшая заруба. В каждой игре побеждали те, кто выступали в гостях. И те, кто забивали первыми, выигрывали все матчи. Эти семь игр добавили новых впечатлений и эмоций в мою жизнь.

- А у вас есть логическое объяснение, почему побеждали только гости?

- Честно говоря, нет. Это очень странно получилось. Скорее стечение обстоятельств. Просто так вышло, что мы выиграли два матча в Казани, потом они взяли два матча в Балашихе Нужно было побеждать, чтобы остаться в плей-офф.

- Что происходило в раздевалке «Авангарда» перед овертаймом седьмого матча?

- Да ничего особенного, если сравнивать с другими перерывами. Также готовились, настраивались, верили, что выиграем. Просто выходили и получали удовольствие от этого матча.

- «Авангард» забил 14 голов в этой серии, и шесть – на счету защитников. По две шайбы забросили вы и Оливер Каски, по одной – Семен Чистяков и Вилле Покка. С чем это связано?

- Может даже, с особенностью действий «Ак Барса» в своей зоне. Их крайние нападающие играли низко, поэтому нас нацеливали на то, чтобы поднимать шайбу защитникам, чтобы от них шли броски.

- Вы за 45 матчей регулярного чемпионата забили только один гол. А в двух первых играх серии в Казани забросили по шайбе. Как вам это удалось?

- Тот гол, который я забил в первом матче – это стечение обстоятельств. Шайба отскочила ко мне, вратарь «Ак Барса» был закрыт, и я удачно попал в створ. А гол во втором матче – это мы уже наиграли комбинацию. Я видел, что наш форвард Корбэн Найт держит шайбу. Я открылся за спину нападающему «Ак Барса», и верил, что Корбэн отдаст мне точную передачу. Так и вышло, и я попал в пустой угол.

- Удивились, что начали забивать в плей-офф?

- Ну да, было такое. Когда ты забил один гол в чемпионате, и отличаешься в плей-офф, то думаешь: «Ну, хорошо». А когда второй сразу залетает, то ощущения просто невероятные!

- Когда у Боба Хартли спросили на пресс-конференции, как Готовцу удается так забивать, главный тренер «Авангарда» в шутку ответил: «У него золотая клюшка». Или он не шутил?

- Да у меня обычная клюшка от известного производителя. Но такие слова от тренера было услышать очень приятно. Когда тебя хвалят, положительно оценивают твою работу – это всегда радует и поднимает настроение.

- Даже по видео «Авангарда» было понятно, какая невероятная атмосфера царила в команде. Это же был настоящий праздник?!

- Ну да, неописуемые эмоции. Я даже по себе сужу, что вроде бы ты радуешься, но до конца не осознаешь, что на самом деле произошло. Потому что серия получилась просто космическая, и мы прошли дальше.