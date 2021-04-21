Устал: Панарин не поедет на чемпионат мира

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит чемпионат мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге, сообщают СМИ. Отмечается, что на решение игрока повлиял скандал с обвинениями в избиении девушки.

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин испытывает усталость после трудного сезона и скандала из-за обвинений в избиении девушки и принял решение пропустить чемпионат мира. Об этом 21 апреля сообщили «Спорт-Экспресс» и РИА «Новости».

Ситуация в НХЛ

Стопроцентной гарантии участия спортсмена в турнире, впрочем, не было и так.

Регулярный чемпионат для «Рейнджерс» завершится 9 мая, но из-за многочисленных переносов будет длиться до 20 мая, после чего стартует плей-офф. Команда Панарина пока имеет все шансы туда попасть. И если это случится, то россиянин никак не сможет принять участие в чемпионате мира.

Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего он принял участие в 420 матчах, в которых набрал 457 (160+297) очков.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч баллов (1,49) во всей лиге, уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

В 2016 году Артемий Панарин стал обладателем награды «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата. В 2020-м Панарин попал в первую символическую сборную всех звезд лиги.

Скандал с избиением девушки в Риге

В феврале экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. Это заявление вызвало бурную реакцию как в России, так и в США. Форварда отстранили от тренировок, он пропустил девять матчей регулярного чемпионата.

Никаких доказательств вины Панарина не было найдено, за исключением путанного рассказа еще одного бывшего форварда «Витязя» Михаила Анисина , который, по словам Назарова, также фигурировал в том самом инциденте.

Анисин вспомнил, что они выпивали вместе с Панариным, но «по 100-150 граммов» крепкого алкоголя, и при этом отметил, что никакого избиения девушки не было. Комментируя заявление Назарова, Анисин заверил, что Артемий «максимум толкнул» девушку, которая и спровоцировала конфликт.

По версии Назарова, который пересказал историю с чужих слов и сам свидетелем не был, по итогу инцидента была вызвана полиция и составлен протокол. Но этот документ так и не был найден.

NY Post поговорил с пятью игроками того «Витязя», получив от всех ответ, что они не помнят, чтобы подобный инцидент имел место. Клуб и лига также вели собственное расследование, которое не выявило вину Панарина.

Хоккеист вернулся на лед и начал тащить свою команду в плей-офф, но осадочек, как говорится, остался. У хоккеиста.

Политическая повестка

Как только слова Назарова дошли до Америки, НХЛ и «Рейнджерс» сразу же выступили в поддержку хоккеиста, назвав вероятной причиной атаки на него на родине его политическую позицию — Панарин поддерживает осужденного на три года оппозиционера Алексея Навального

До этого интервью Назаров уже не раз критиковал Панарина за отношение к нынешнему руководству России. «Хочу дополнить твое смелое и, на мой взгляд, не самое обдуманное высказывание, — сказал Назаров «Чемпионату». — Дело в том, что без этого государства не было бы нашей с тобой Родины и наших лидеров. И я горжусь, что живу в одно время вместе с этими лидерами».

Панарин не только выступал в поддержку Навального, но и критиковал российскую власть, в том числе президента Владимира Путина