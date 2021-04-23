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ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина

Вечерняя Москваиещё 28
2 часа назад
Столичный ЦСКА обыграл омский «Авангард» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Балашихе в четверг, 22 апреля, и завершалась со счетом 2:1 в пользу «красно-синих».
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче Кубка Гагарина
Фото: Пресс-служба ХК ЦСКАПресс-служба ХК ЦСКА
Счет в матче открыл американский нападающий «Авангарда» Рид Буше. ЦСКА ответил точными бросками Константина Окулова и Максима Шалунова.
Таким образом, московская команда вышла вперед в финальной серии со счетом 2:1. Четвертый матч пройдет также в Балашихе в субботу, 24 апреля.
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