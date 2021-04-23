Александр Овечкин получил травму в конце третьего периода матча с «Айлендерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 1:0. Победный бросок на счету российского нападающего Евгений Кузнецова.