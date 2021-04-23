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Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»

RT на русском
3 часа назад
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения
Фото: ReutersReuters
Встреча, проходившая в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «Филадельфии» дубль сделал Джеймс ван Римсдайк, ещё один раз отличился Якуб Ворачек. У «Рейнджерс» забросили Брендан Смит и Артемий Панарин.
Вратарь хозяев Игорь Шестёркин отразил 33 броска из 36. Его партнёр по команде Павел Бучневич не отметился результативными действиями. Российский защитник гостей Иван Проворов отдал две голевые передачи.
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