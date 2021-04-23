Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».

Встреча, проходившая в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счётом 3:2.