Хоккей, Россия – Беларусь – 6:3, матч Еврочелленджа, отчёт и видео

Репетиция перед чемпионатом мира команде Валерия Брагина пока удаётся, но третья двадцатиминутка матча была сыграна слабо.

На пятницу в Москве был запланирован первый матч в рамках Еврочелленджа между Россией и Беларусью. Ранее команда Валерия Брагина долго готовилась в Новогорске, во встречах с белорусами (их изначально и планировалась две) должна была сыграть разными составами, чтобы посмотреть в деле всех кандидатов.

«Этот шаг позволит посмотреть большее количество кандидатов, хотя все прекрасно понимают, что изменений и дополнений в составе будет ещё немало. С белорусами мы увидим многих дебютантов, многие из них могут побороться за место в сборной на чемпионате мира. Кроме того, по моей информации, ряд хоккеистов не восстановился после травм, полученных в плей-офф КХЛ, и продолжает подготовку по индивидуальной программе. Уверен, что способен усилить национальную команду форвард казанцев Воронков», — отметил заслуженный тренер России Владимир Плющев

На первую игру Брагин и с помощниками выбрали следующий состав:

Яковлев — А. Марченко, Кузьменко — Шипачёв — Бурдасов; Лямкин — Юдин, Коваленко — Красковский — Коршков; Дронов — Ожиганов, К. Марченко — Сафонов — Э. Галимов; Хафизуллин, Подколзин — Каменев — Тимкин; Цицюра.

По первым минутам было заметно, что скорости в матче не слишком высокие. И российская, и белорусская сборная находятся под серьёзными нагрузками. В начале первого периода едва не отличился Красковский, создавший опасный момент у ворот Тейлора.

Отличный момент был и у Кузьменко, который пытался переиграть перехитрить голкипера после ошибки Нестерова, но не сумел реализовать выход один на один. Едва не помешал российскому форварду защитник Знахаренко, догонявший нападающего.

Бросал по воротам габаритный форвард Тимкин, но и его атака не увенчалась успехом. Классную поперечную передачу на Ожиганова исполнил Марченко Фальковский остановил российского защитника только ценой удаления.

Под большинство выпустили Бурдасова, почти в упор атаковал Коршков, но пробить Тейлора так и не получилось. 0:0 – при таком счёте команды отправились в раздевалки, а у вратаря россиян Александра Самонова почти не было работы.

В начале второй двадцатиминутки хозяева всё же смогли отличиться. Каменев выполнил наброс от синей линии, шайба попала сразу в нескольких белорусских игроков, а Тимкин на пятаке перекрыл обзор Тейлору. В ассистенты Каменеву записали Лямкина и Подколзина. Даже несмотря на товарищеский характер встречи радости после заброшенной шайбы у россиян было хоть отбавляй.

Довольно скоро сборная России увеличила своё преимущество. Здорово сработала ярославская связка: Красковский отдал на пятак, откуда Коршков переправил шайбу в цель.

Далее классно сыграл Сафонов. Молодой нападающий буквально повесил на себе Жука, вылез на ворота и с неудобной руки переиграл Тейлора, которого пора было менять на Шостака, но Михаил Захаров тянул. Отыграть на ноль Самонов не сумел – россияне сами себе привезли гол. Тимкин грубо ошибся, Паре подхватил шайбу за воротами Самонова и бросил едва ли не с отрицательного угла. Но радость гостей была недолгой. Кузьменко рванул вперёд, хлёстко бросил с ползоны и попал точно под перекладину. Всё было исполнено просто роскошно.

Четыре минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой двойной малый штраф выписали Антонову, после чего роскошный пас под бросок выдали Бурдасову. Рикошетом от Тейлора шайба залетела в ворота. Дальше – больше. Белорусы совсем рассыпались, Коршков оказался совершенно один перед голкипером и без проблем его переиграл. И вот тут Тейлора наконец-то заменили на Шостака. Шесть пропущенных шайб за период – это сильно.

Третий период при таком счёте превратился в формальность. Команды играли в спокойный и размеренный хоккей, никуда торопиться было не нужно. Расслабленность в итоге сказалась на Самонове. Принс, как и Паре, забил едва ли не с нулевого угла, но после просмотра эпизода судьи гол отменили, разглядев офсайд.