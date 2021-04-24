Гол Бучневича принес "Рейнджерс" победу над "Филадельфией"

Ранее сообщалось, что Панарин отдал 100-ю передачу за команду. Для того, чтобы отдать сто голевых передач, Панарину потребовалось 106 матчей за "Рейнджерс". Примечательно, что форвард занял второе место в истории клуба по числу матчей, за которые он отдал 100 пасов в регулярном чемпионате. Быстрее это удалось только Марку Мессье — 104 матча.
НХЛ. Регулярный чемпионат "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Филадельфия Флайерз" - 4:11:0 - Крайдер (Панарин, Фокс), 06:02; 1:1 - Линдблом (Кутюрье, Ворачек), 06:47; 2:1 - Бучневич (Зибанеджад, Лафренье), 07:56; 3:1 - Лафренье (Бучневич, Зибанеджад), 49:24; 4:1 - Хитил (Какко, Панарин), 53:40.