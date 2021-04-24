Гол Бучневича принес "Рейнджерс" победу над "Филадельфией"

Ранее сообщалось, что Панарин отдал 100-ю передачу за команду. Для того, чтобы отдать сто голевых передач, Панарину потребовалось 106 матчей за "Рейнджерс". Примечательно, что форвард занял второе место в истории клуба по числу матчей, за которые он отдал 100 пасов в регулярном чемпионате. Быстрее это удалось только Марку Мессье — 104 матча.