Стал известен состав сборной РФ на стартовый матч ЮЧМ-2021

Сборная России огласила состав на стартовый матч юниорского чемпионата мира - 2021 по хоккею против команды США. Согласно информации из официального аккаунта российской команды в Twitter, он выглядит следующим образом:

Фото: ТАСС ТАСС

Вратари: Герасимюк (Бринкман);Грудинин - Макаров, Юров - Свечков - Чибриков (К); Иванов Г. - Коромыслов, Петров - Иванцов - Полтапов; Сапунов - Фигурин (А), Мирошниченко - Гайдамак - Мичков; Новиков, Меховов - Лазутин - Кателевский, Бучельников.

Встреча Россия U18 - США U18 пройдет на арене "Комерика-центр" во Фриско и начнется в 4.00 по московскому времени.

"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Сборные России и США играют в группе B турнира вместе с командами Чехии, Финляндии и Германии.