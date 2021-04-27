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Стал известен состав сборной России на стартовый матч ЮЧМ-2021

Газета.Ruиещё 10
4 часа назад
Сборная России огласила состав на стартовый матч юниорского чемпионата мира - 2021 по хоккею против команды США. Согласно информации из официального аккаунта российской команды в Twitter, он выглядит следующим образом:
Стал известен состав сборной РФ на стартовый матч ЮЧМ-2021
Фото: ТАССТАСС
Вратари: Герасимюк (Бринкман);Грудинин - Макаров, Юров - Свечков - Чибриков (К); Иванов Г. - Коромыслов, Петров - Иванцов - Полтапов; Сапунов - Фигурин (А), Мирошниченко - Гайдамак - Мичков; Новиков, Меховов - Лазутин - Кателевский, Бучельников.
Встреча Россия U18 - США U18 пройдет на арене "Комерика-центр" во Фриско и начнется в 4.00 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Сборные России и США играют в группе B турнира вместе с командами Чехии, Финляндии и Германии.
Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Белоруссию на старте ЮЧМ-2021, а команда Чехии одержала победу над сверстниками из Германии.
Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
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