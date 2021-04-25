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Сборная Швейцарии обыграла Латвию на юниорском чемпионате мира

Чемпионат.comиещё 4
25 апреля 2021
На юниорском чемпионате мира по хоккею Сборная Швейцарии обыграла Латвию со счётом 4:2. Встреча прошла на стадионе Чилдренс Хелс Стар-центр (Плейно, США).
Сборная Швейцарии обыграла Латвию на юниорском чемпионате мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Лиан Биксель (2), Ликит Райхле и Луис Робин. За Латвию голы забили Данс Лочмелис и Анри Равинскис.
В рамках группы А команды провели свои первые матчи на турнире. Следующим соперником Швейцарии станет сборная Беларуси (28 апреля), а латвийцы сыграют с командой Канады (29 апреля). Также в группе А выступает сборная Швеции. В группе В играют команды России, США, Чехии, Финляндии и Германии. Ранее на турнире шведы разгромили белорусов, а чехи обыграли немцев.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США.
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