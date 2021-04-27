Битва юниоров: российские хоккеисты переиграли США

Сборная России по хоккею со счетом 7:6 в овертайме победила команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет). Встреча прошла в городе Фриско (штат Техас).

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В составе сборной России отличились Данила Юров (10-я минута), Дмитрий Бучельников (27), Всеволод Гайдамак (29), Матвей Мичков (34), Иван Мирошниченко (40, 55), Никита Чибриков (62). У американцев шайбы забросили Райан Чесли (3), Дилан Дюк (6, 37), Шон Беренс (17), Итан Страки (22), Саша Пастухов (25). После четвертой пропущенной шайбы в составе сборной России произошла замена вратаря: вместо Кирилла Герасимюка на льду появился Валерий Бринкман.

Мирошниченко мог не попасть на чемпионат мира. 16 апреля россиянин в интервью порталу "Чемпионат" рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы без объяснения причин. Через два дня пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что спортсмен получил специальное разрешение на однократный въезд на территорию страны сроком на 30 дней для участия в турнире.

Юниорские команды России и США провели 21-й матч в рамках чемпионатов мира, россияне одержали 12-ю победу. Предыдущая встреча команд состоялась в рамках полуфинала турнира 2019 года, тогда российские хоккеисты обыграли американцев в серии буллитов (3:2).

Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Чехии, Финляндии и Германии. Россияне в следующем матче встретятся с финнами, игра пройдет в ночь на 28 апреля и начнется в 00:00 мск, американцы в тот же день сыграют против команды Германии (04:00 мск). В другом матче игрового дня сборная Швейцарии со счетом 4:2 обыграла латвийцев. Обе команды выступают в группе А вместе с канадцами, шведами и белорусами.