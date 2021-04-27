Наши ребята доказали, что даже при счёте 1:5 их нельзя списывать со счетов.

Вот это начало так начало! Юниорская сборная России сотворила что-то бесподобное – напропускала голов, проигрывала 1:5 в начале второго периода, а потом как закамбэчила, как выиграла в овертайме. Не матч, а настоящий праздник. «Чемпионат» собрал самые яркие высказывания североамериканских журналистов и болельщиков.

«Казалось, лёгкая победа у США в кармане, но Россия окунула соперника в кошмар»

«В какой-то момент казалось, что лёгкая победа против одного из самых принципиальных соперников у США в кармане. Но вместо этого Россия окунула американскую сборную в кошмарный сон и совершила невероятный камбэк, чтобы добиться важной победы во встрече между двумя тяжеловесами турнира.

У американцев был идеальный старт, за первые пять с половиной минут они забили дважды, затем, уже после того как Россия отыграла одну шайбу, забили ещё раз в большинстве. Но во втором периоде всё перевернулось. Гол Старки через полторы минуты после перерыва, спустя три минуты забил Пастухов, и США завладели внушительным преимуществом – 5:1.

Думаете, на этом всё закончилось? Подумайте ещё раз. Россия контролировала шайбу большую часть периода, Мичков забил свой первый гол в юниорской сборной, через две минуты Гайдамак подправил бросок Чибрикова. Шквал голов сработал в пользу России, и на 34-й минуте Мичков оформил дубль. Казалось, россияне смогут сравнять счёт до конца периода, но Дилан Дюк сделал счёт 6:4. Конечно, безумие на этом не закончилось, и меньше чем за минуту до конца Мирошниченко сделал счёт 6:5.

В третьем периоде начало казаться, что США удержит победу, но у Мирошниченко были другие планы. Он перевёл встречу в овертайм, и Россия смогла завершить камбэк голом Чибрикова», — пишет The Hockey News.

«Капитан Никита Чибриков забил победный гол, чтобы принести России безумную победу со счётом 7:6 и оформить камбэк в дебютном матче против США. Россияне «вернулись» со счёта 1:5 и смогли перевести встречу в дополнительное время. В этом матче было всё — от жёсткой силовой борьбы до невероятных поворотов. 16-летний российский ас Матвей Мичков забил два своих первых гола в карьере на ЮЧМ, так же, как и Иван Мирошниченко.

Могущественные американцы добиваются своей 11-й золотой медали. Последний раз они выигрывали в 2017 году, а в 2019-м взяли бронзу. У России в активе 11 медалей, в том числе три золота», — отметил обозреватель официального сайта ИИХФ Лукас Эйкройд.

«Это была одна из самых диких хоккейных игр, которую я когда-либо видел. Спасибо командам», — отметил обозреватель CBS Sports Крис Питерс.

«Это было очень весело. Надеюсь, эти команды снова встретятся на турнире и мы получим ещё один овертайм со счётом 7:6. Это то, для чего и нужно выводить на мировую сцену лучших подростков. «Качели», неудачи и успех, приливы и отливы. И много техники, чтобы завершить первый загруженный день», — считает автор The Athletic Скотт Уилер

Пресс-служба ИИХФ в своём официальном «твиттере» провела голосование: «Кто из хоккеистов достоин быть лучшим по мнению болельщиков в первый игровой день ЮЧМ?» С большим отрывом в голосовании победил россиянин Иван Мирошниченко, за которого на момент публикации отдали голоса более 53% респондентов.

«Россия выиграла, благодаря броску с острого угла в исполнении Никиты Чибрикова. Боль прошла. Сегодня был отвратительный хоккейный день по всем направлениям. Делайте что хотите, но ни одна из сегодняшних заметок не повлияет на рейтинг, который я составляю. Дети получили такой «гарнир» из-за того, что долго не играли, из-за «ржавчины», — отметил аналитик агентства The Draft Analyst Стив Курнианос.

«Никогда не списывайте со счетов русских, играющих в хоккей»

Начало камбэку во втором периоде положил не кто иной, как 16-летний Матвей Мичков. «Угадайте, кто? Это Матвей Мичков с пятака, убедитесь, что вы запомнили этого парня», — написал скаут FC Hockey Брэндон Холмс.

«Матвей Мичков никогда не бывает в ненужное время в ненужном месте. Уверен, что ему и пиццу привозят ещё до того, как он сделает заказ», — пошутил обозреватель The Athletic Скотт Уилер.

«Вокруг Мичкова много хайпа. Собственно, совсем немного русских вызывали такой ажиотаж со времён Ови», — отметил журналист The Hockey News Стивен Эллис.

«Не просто так Мичкова сравнивают с Овечкиным. Боже мой, какой лазерный бросок», — написал болельщик с ником Ethan о втором голе русского вундеркинда, после которого счёт стал 4:5.

«Мичков нереальный. Он побьёт рекорды этого турнира», — согласился пользователь «Твиттера» Dalton.

Завершил камбэк дубль Ивана Мирошниченко, у которого были проблемы с въездом в США.

«После такой игры США, возможно, больше никогда не пустят Мирошниченко в страну», — пошутила болельщика Erica.

«Только представьте, если бы он не решил свои проблемы с визой?» — задаётся вопросом автор Dobber Prospects Тони Феррари.

«Овертайм в матче России и США. Ещё пару часов назад одна мысль о том, что это возможно, была безумием», — написал Стивен Эллис.