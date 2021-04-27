Даже в составе юниорской команды у россиян можно найти настоящих звёзд по своему возрасту — машина пиара сейчас работает на полную катушку даже в отношении 17- и 18-летних парней. К долгожданной победе (Россия не выигрывала ЮЧМ с 2007 года) нашу страну должны были потащить Матвей Мичков, Иван Мирошниченко, Фёдор Свечков, Данила Юров, Никита Чибриков. Все эти фамилии на слуху, а кто-то из ребят уже даже успел дебютировать в КХЛ.

Однако начало поединка с США не внушило оптимизма. Американцы начали очень активно и за первые пять с половиной минут отправили две шайбы в ворота Кирилла Герасимюка. Сначала Райан Чесли с правого фланга ухнул в верхний угол, а затем Дилан Дюк с пятачка реализовал большинство, воспользовавшись рикошетом от конька нашего защитника.

После обескураживающего начала подопечные Лещёва достаточно быстро пришли в себя и соорудили ответный гол. Данила Юров, самый опытный хоккеист в этой команде, получил пас на ход, убежал по левому флангу и здорово бросил в дальний угол. Тут же россияне провели несколько атак с неплохим контролем шайбы, полумоменты возникали у Свечкова и Чибрикова, но на 16-й минуте форвард системы СКА сам всё испортил. В центре площадки у борта Чибриков грубо атаковал соперника и получил «2+10» — это большинство было реализовано Шоном Беренсом.

3:1 в пользу сборной США после первого периода, а в начале второго отрезка ситуация для России стала ещё печальнее. На 22-й минуте Итан Страки с близкого расстояния в четвёртый раз пробил Герасимюка и отправил Кирилла на скамейку. Но и вышедший на замену Валерий Бринкман недолго оставался «сухим». Третье удаление в составе сборной России обернулось третьим пропущенным голом! На этот раз комбинацию броском из правого круга вбрасывания замкнул Саша Пастухов — американец с русскими корнями.

5:1 в пользу Америки — игра у нашей команды откровенно не получалась. Но тем и хорош юниорский/молодёжный хоккей, что в нём иногда нет места логике и банальным раскладам. Россия выглядела тускло в этот вечер во Фриско, но стоило Матвею Мичкову удачно поймать отскок на пятачке и забросить вторую нашу шайбу, как игра взорвалась!

Через три минуты счёт стал 3:5 — Никита Чибриков на паузе здорово убрал защитника, бросил с кистей и, если опираться на протокол, попал в находившегося на пятачке Всеволода Гайдамака, от которого шайба юркнула за спину Гибсону Хомеру. Тут же россияне устроили настоящий штурм, чудом не забили четвёртый гол, но в результате смогли заработать большинство, которое своим феноменальным кистевым броском реализовал Мичков. Главная звезда этой сборной оформил дубль за период!

Россия нацелилась на грандиозный камбэк, но до второго перерыва уравнять цифры на табло подопечным Лещёва всё-таки не удалось. Дело в том, что американцы забили свой шестой гол — Дилан Дюк подставил клюшку на пятачке и оформил дубль. Но последнее слово в периоде всё же осталось за нами! Удаление Райана Сан-Луи (сына легенды «Тампы») шикарным броском в касание из левого круга вбрасывания реализовал Иван Мирошниченко.

11 шайб за два периода, но в третьей двадцатиминутке игра успокоилась. Обе сборные старались сыграть аккуратно, насколько это возможно для юниорского хоккея, и острых моментов у ворот Бринкмана и Хомера долгое время не возникало.

Но чем ближе было к сирене, тем активнее старались действовать россияне, всё ещё уступавшие в счёте. Несколько вылазок на пятачок закончились кучей-малой в американской вратарской площади, но вскоре сборной России удалось-таки разыграть «чистую» комбинацию. Фёдор Свечков за счёт техники вытянул на себя защитника, отдал на пятак, где Мирошниченко переиграл защитника и отправил шайбу в сетку. 6:6, суперкамбэк удался!

Фантастический матч, наши семь заброшенных шайб, из них три (три!!!) дубля. Смотрим обзор, переводим дух #россиявмоемсердце #U18Worlds #RUSUSA pic.twitter.com/Hq3cFPKce9— Хоккей России (@russiahockey) April 27, 2021 Но это было ещё не финальное чудо в исполнении сборной России! В самом начале овертайма, который команды играли в формате «3 на 3», Никита Чибриков протащил шайбу через всю площадку и хитрым броском в домик переиграл Хомера! 7:6 в пользу нашей команды!

Невероятный старт России на ЮЧМ! Наши в начале второго периода летели Америке со счётом 1:5, но сумели сотворить героический камбэк и дожать соперника в овертайме. В нужный момент слово взяли главные русские звёзды — Матвей Мичков и Иван Мирошниченко оформили по дублю, а Никита Чибриков забил решающий гол. Великолепная победа, которая должна зарядить нашу команду на весь турнир.

Замена вратаря сборной России во втором периоде первого матча группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) против сборной США стала ключевым моментом встречи. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Альберт Лещев.

Россияне победили американцев со счетом 7:6 в овертайме. По ходу матча российская команда уступала со счетом 1:5. После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб сборной России принял решение заменить вратаря Кирилла Герасимюка на Валерия Бринкмана.

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"Игра получилась неоднозначной, - сказал Лещев. - Первый период, конечно, остался не за нами, но во втором и третьем нашли свою игру и стали играть по своим правилам. Первый вратарь, когда начинал игру, волновался, в итоге нам пришлось его поменять. Это стало ключевым моментом матча".



"Я не хочу никого выделять, мы играли одним целым, одной командой. [В моменте с удалением Чибрикова] был толчок сзади, но в таком возрасте эмоции бьют через край, это именно эмоциональный момент. Ребята все понимают - высокое напряжение, поэтому получаются такие удаления", - отметил главный тренер.

На вопрос об изменениях игровых сочетаний по ходу встречи Лещев ответил: "У тренера всегда должен присутствовать план Б, потому что никогда не знаешь, как пойдет игра. Сегодня так случилось, что пришлось перейти к нему, и он сработал. К защите у нас вопросов нет, но мы еще разберем видео, потому что завтра у нас другая игра, посмотрим ошибки, которые были сделаны".

Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Чехии, Финляндии и Германии. Россияне в следующем матче встретятся с финнами, игра пройдет в ночь на 28 апреля и начнется в 00:00 мск. Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая.

Тренер юниорской сборной США по хоккею Дэн Мьюз назвал одну из причин поражения от России в стартовом матче чемпионата мира, передает «Чемпионат.com».

«Мы контролировали игру в начале встречи. Россия провела несколько сильных смен во втором тайме, заставила нас обороняться. Нам надо лучше реагировать на такие смены от соперника, возвращать инициативу», — сказал Мьюз.

Защитник юниорской сборной США Шон Беренс прокомментировал поражение американцев в матче с командой России (6:7 ОТ) на чемпионате мира 2021 года.

«Мы здорово начали игру, провели сильный первый период, но затем упустили нити игры. Матч закончился не так, как бы мы хотели, но мы перестроимся завтра и станем лучше. В третьем периоде, ведя в одну шайбу, нам надо было засушить соперника. У нас это не получилось, Россия здорово играла на форчеке, в третьем периоде действовала с преимуществом, смогла сравнять», — передаёт слова Беренса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Нападающий юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошничено признан лучшим игроком первого игрового дня чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. Мирошниченко стал автором двух заброшенных шайб в ворота сборной США (7:6 ОТ). По ходу встречи российские хоккеисты проигрывали со счетом 1:5.

Мирошниченко мог не попасть на чемпионат мира. 16 апреля россиянин в интервью порталу "Чемпионат.com" рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы без объяснения причин. Через два дня пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что спортсмен получил специальное разрешение на однократный въезд на территорию страны сроком на 30 дней для участия в турнире.

Победа сборной России над американцами в матче юниорского чемпионата мира по хоккею положительно повлияет на команду в плане психологии. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Россияне победили американцев со счетом 7:6 в овертайме, уступая по ходу игры со счетом 1:5.

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"Откровенно говоря, отыграться со счета 1:5 - редкий случай, и я не надеялся, что так получится. Чемпионат мира среди игроков до 18 лет интересен тем, что матчи там непредсказуемы, - сказал Третьяк. - Молодым свойственно ошибаться, у них нет такого уравновешенного характера. Тренеры если и говорят, что при счете 5:1 можно сыграть от обороны, но игроки все равно хотят идти вперед, как это сделали американцы, которые на контратаках получили все голы".



"С другой стороны, это очень важная в психологическом плане победа. Она первая на турнире, ребята проявили характер, так как при счете 1:5 можно было опустить руки. А они бились до конца, у ребят есть характер, они умеют забивать, но есть над чем работать", - добавил Третьяк.

Глава ФХР прокомментировал игру голкипера Кирилла Герасимюка, который был заменен после четырех пропущенных шайб.

"Игра вратаря, конечно, огорчила. Но это первый матч, чемпионат мира - это всегда волнительно. Думаю, эта победа всех подхлестнет", - отметил он.

Журналист Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной России над США в стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею.

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