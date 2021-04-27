Милонов раскрыл секрет победы российских хоккеистов над США

Также он отметил, что молодых игроков надо больше чествовать, чем профессионалов, ведь они играют бесплатно.

Ранее «Рамблер» писал о том, что на третьей минуте матча 16-летний Мичков выбросил своего американского соперника за борт. Форвард американской сборной весит 98 кг и является самым тяжелым игроком в своей команде.