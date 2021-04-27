Милонов раскрыл секрет победы российских хоккеистов над США

Депутат ГосдумыВиталий Милонов заявили, что секретом победы РФ на матче юниорского чемпионата мира по хоккею стали тренировки в России. Об этом сообщает сайт Sport24.
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«Секрет успеха в том, что наши юниоры тренируются в России. Они не испорчены этим вирусом импортных игроков. Если будут продолжать в том же духе, то выиграют турнир», - отметил Милонов.
Также он отметил, что молодых игроков надо больше чествовать, чем профессионалов, ведь они играют бесплатно.
Ранее «Рамблер» писал о том, что на третьей минуте матча 16-летний Мичков выбросил своего американского соперника за борт. Форвард американской сборной весит 98 кг и является самым тяжелым игроком в своей команде.