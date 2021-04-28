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Сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ-2021

News.ruиещё 19
3 часа назад
Матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021 (U18) состоялся на стадионе «Комерика-центр» в американском Фриско. Встречались сборные России и Финляндии. В результате россияне проиграли по буллитам 4:3. Об этом сообщает «Чемпионат».
Сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ-2021
Фото: khl.rukhl.ru
К концу основного времени матча российская сборная вела со счётом 3:1, однако за несколько минут до финальной сирены финны смогли сократить разрыв, а затем в формате «6 на 5» сравняли счёт, переведя встречу в овертайм.
В результате победителя выявила серия штрафных бросков, где сильнее оказались игроки финской команды.
В дебютной игре на ЮЧМ-2021 сборная России в овертайме обыграла сборную США со счётом 7:6, по ходу встречи уступая 1:5.
Юниорский чемпионат мира — 2021 года стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Турнир проходит в США. Сборная России выступает в группе В, куда также входят команды США, Финляндии, Германии и Чехии.
Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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