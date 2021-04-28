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Сушинский: сборная России вообще не играла в хоккей, делали это только финны

Чемпионат.comиещё 2
2 часа назад
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал поражение юниорской сборной России в матче ЮЧМ-2021 со сборной Финляндии (3:4 Б).
Сушинский: сборная России вообще не играла в хоккей, делали это только финны
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
«Мог ли стать причиной поражения второй подряд матч? Им по семнадцать лет, они восстанавливаются через час. Это не влияет на игру. Плохую игру не надо ни на что списывать. Плохому танцору, сами знаете, что мешает.
Разница бросков 56-28? Это значит, что сборная России вообще не играла в хоккей, делали это только финны. Молодежный хоккей Финляндии сейчас очень серьезный», — сказал Максим Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
К концу основного времени матча сборная России вела с комфортным преимуществом в две шайбы – 3:1. За российскую команду дублем отметился Фёдор Свечков, ещё один гол на счету капитана Никиты Чибрикова. За Финляндию же отличился Саму Салминен. Однако за несколько минут до финальной сирены Вилле Койвунен сократил отставание до минимума, а затем в формате «6 на 5» Cаму Туомаала сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии штрафных бросков, в которой сильнее оказались хоккеисты финской команды.
Хоккей,Максим Сушинский,Александр Ершов,СБОРНАЯ РОССИИ,ХК Авангард,
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