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У лучшего снайпера «Авангарда» в плей-офф Буше есть вариант с продолжением карьеры в НХЛ

Чемпионат.comиещё 4
29 апреля 2021
Агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего омского «Авангарда» Рида Буше, сообщил, что у форварда есть варианты с продолжением карьеры в Национальной хоккейной лиге. «Рид Буше будет принимать все решения чуть позднее. Есть вариант, что он останется в КХЛ, есть и варианты с продолжением карьеры в НХЛ», — сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым. Рид Буше стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 48 (24+24) очков в 51 игре за омский клуб. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Рид Буше сыграл в 21 встрече, набрав 17 (8+9) очков. «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4-2.
Хоккей,Павел Панышев,ЦСКА,ХК Авангард,
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