КХЛ утвердила механизм аренды игроков

Арендное соглашение можно заключать в период с 1 мая по 27 декабря на срок до конца текущего сезона при условии наличия действующего контракта сроком на два и более сезона, включая текущий. Клуб, принявший игрока, заключает отдельный контракт с указанием условий компенсации за его досрочное расторжение. Арендованный хоккеист может быть заявлен за любую команду нового клуба, может перемещаться между его командами. В случае наличия в соглашении только ставки основной команды при перемещении хоккеиста в команду Высшей хоккейной лиги заработная плата выплачивается ему в полном объеме в соответствии с условиями заключенного контракта.