Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердила механизм аренды игроков с сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
"Механизм предусматривает возможность приема четырех хоккеистов и передачи не более четырех хоккеистов для каждого клуба, из которых не более трех в возрасте до 22 лет и не более одного в возрасте до 24 лет", - поясняет пресс-служба лиги.
Отмечается, что брать в аренду более двух хоккеистов из одного клуба запрещено.
Арендное соглашение можно заключать в период с 1 мая по 27 декабря на срок до конца текущего сезона при условии наличия действующего контракта сроком на два и более сезона, включая текущий. Клуб, принявший игрока, заключает отдельный контракт с указанием условий компенсации за его досрочное расторжение. Арендованный хоккеист может быть заявлен за любую команду нового клуба, может перемещаться между его командами. В случае наличия в соглашении только ставки основной команды при перемещении хоккеиста в команду Высшей хоккейной лиги заработная плата выплачивается ему в полном объеме в соответствии с условиями заключенного контракта.
С момента основания лиги (сезона-2008/09) аренда игроков в КХЛ была запрещена. Но по регламенту клубы могли проводить обмены хоккеистов на денежную компенсацию, которые зачастую являлись де-факто скрытой арендой.
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2021/22 стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия между финалистами прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина - московским ЦСКА
и омским "Авангардом"
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