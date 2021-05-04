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«Флорида» добилась домашней победы над «Далласом», Гусев забросил одну шайбу

Советский спортиещё 5
7 часов назад
«Пантеры» не проигрывают в НХЛ на протяжении четырех матчей кряду.
«Флорида» добилась домашней победы над «Далласом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Флорида Пантерз» в овертайме обыграла «Даллас Старз» (5:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победившей команды голы забили Джонатан Юбердо (2-я минута), Никита Гусев (3), Маккензи Уигар (15), Густав Форслинг (21), Александр Барков (63). Другой россиянин Григорий Денисенко отличился результативной передачей.
Соперник ответил шайбами Джо Павелски (13), Роопе Хинца (18), Йоэля Кивиранты (44) и Тайлера Сегина (45). Форвард Денис Гурьянов записал на свой счет один ассист. Голкипер Антон Худобин был заменен на 21-й минуте после четырех пропущенных голов.
«Флорида» одержала четвертую победу кряду и с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. На счету «Далласа» четыре поражения подряд и промежуточная пятая строчка (56 очков).
Оба коллектива проведут свой следующий матч против «Тампы-Бэй» – «Старз» сыграют против «Лайтнинг» 6 мая, а «Пантерз» – тремя днями позже.
Хоккей,Густав Форслинг,Тайлер Сегин,Денис Гурьянов,Григорий Денисенко,Антон Худобин,Джонатан Юбердо,Александр Барков,Никита Гусев,
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