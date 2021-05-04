«Флорида» добилась домашней победы над «Далласом»

Соперник ответил шайбами Джо Павелски (13), Роопе Хинца (18), Йоэля Кивиранты (44) и Тайлера Сегина (45). Форвард Денис Гурьянов записал на свой счет один ассист. Голкипер Антон Худобин был заменен на 21-й минуте после четырех пропущенных голов.
«Флорида» одержала четвертую победу кряду и с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. На счету «Далласа» четыре поражения подряд и промежуточная пятая строчка (56 очков).
Оба коллектива проведут свой следующий матч против «Тампы-Бэй» – «Старз» сыграют против «Лайтнинг» 6 мая, а «Пантерз» – тремя днями позже.