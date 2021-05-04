«Флорида» добилась домашней победы над «Далласом»

«Пантеры» не проигрывают в НХЛ на протяжении четырех матчей кряду.

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«Флорида Пантерз» в овертайме обыграла «Даллас Старз» (5:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» одержала четвертую победу кряду и с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. На счету «Далласа» четыре поражения подряд и промежуточная пятая строчка (56 очков).