Определен соперник России в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Определен соперник России в полуфинале юниорского чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в США: в матче 1/2 финала встретятся команды России и Финляндии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кроме того, в заключительном четвертьфинале сборная Швеции обыграла США со счетом 5:2 и в полуфинале сыграет с Канадой.

Полуфинальные встречи Канада – Швеция и Финляндия – Россия пройдут в ночь на 6 мая, матч за третье место и финал состоится в ночь на 7 мая.