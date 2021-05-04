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Определен соперник России в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Lenta.ru
7 часов назад
Определен соперник России в полуфинале юниорского чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в США: в матче 1/2 финала встретятся команды России и Финляндии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Определен соперник России в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Кроме того, в заключительном четвертьфинале сборная Швеции обыграла США со счетом 5:2 и в полуфинале сыграет с Канадой.
Полуфинальные встречи Канада – Швеция и Финляндия – Россия пройдут в ночь на 6 мая, матч за третье место и финал состоится в ночь на 7 мая.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) разрешила сборной России сыграть в форме с цветами национального флага на чемпионате мира-2021 и Олимпиаде-2022. Чемпионат мира-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Олимпиада-2022 состоится в Пекине с 4 по 20 февраля.
Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,
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