Путин поздравил участников Ночной хоккейной лиги

Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав, а Ночная хоккейная лига – один из ярких брендов, способствующий развитию массового физкультурного спортивного движения, которое сегодня на подъеме в России, заявил президент России Владимир Путин
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В Сочи 4 мая стартует финальный этап юбилейного 10-го всероссийского фестиваля «Ночная хоккейная лига».
«Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, Чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России. Этими блестящими достижениями без преувеличения гордится вся наша страна», – передает РИА «Новости» слова президента России, поздравившего участников фестиваля и всех любителей хоккея.
Он напомнил, что 10 лет назад выдающиеся хоккеисты были у истоков создания Ночной хоккейной лиги, и благодаря их энтузиазму и любви к хоккею, Россия ярко проявила себя как законодательница мод в этом виде спорта.
«Именно у нас воплотился в жизнь проект мощной общественной организации, которая смогла объединить поклонников и ветеранов хоккея. От Калининграда до Камчатки», – сказал президент.
По словам Путина, это позволило обеспечить активное развитие любительского хоккея и его популяризацию.
«Важно, что год от года Ночная хоккейная лига растет и крепнет, вовлекает в свою орбиту энтузиастов, поклонников хоккея. Она превратилась в настоящую команду единомышленников, увлеченных, творческих, сильных духом людей, которые всегда открыты для свежих идей и амбициозных инициатив, готовы к большим спортивным вызовам. И, конечно, Ночная хоккейная лига – это один из ярких брендов современной России. Популярный и широко востребованный, важная составляющая часть массового физкультурного спортивного движения, которое сегодня на подъеме, объединяет миллионы человек по всей стране», – сказал он.
Путин заявил, что нынешний юбилей Лиги вдохновит ее организаторов и участников на новые свершения.
«Желаю вам захватывающих матчей, честной борьбы и самых незабываемых впечатлений. А Ночной хоккейной лиге – движения только вперед», – добавил глава государства.
Напомним, в декабре 2019 года Путин вышел
на каток на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги.