Капризов признан второй звездой недели в НХЛ

Форвард провел за «Миннесоту» четыре матча, набрав восемь очков (4+4).

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 54 матчей, набрав 51 очко (27+24). Стоит отметить, что россиянин является одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз, который вручается лучшему новичку турнира.

Ранее российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил персональный рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард набирает очки в пятом матче подряд регулярного чемпионата, что стало повторением его достижения — уже дважды он выдавал такие серии, в феврале и апреле.