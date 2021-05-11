В НХЛ назвали возможную дату старта плей-офф

Первоначально регулярный чемпионат должен был завершиться 9 мая, но был перенесён из-за сбоев на фоне пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Даллас Старз» потерял шансы на плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Команда с 58 очками расположились на пятом месте в Центральном дивизионе и утратила математические шансы на выход в плей-офф.