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Спунер перешел из минского «Динамо» в «Автомобилист»

Sport24
1 час назад
«Автомобилист» объявил о подписании контракта с нападающим Райаном Спунером.
Спунер перешел из минского «Динамо» в «Автомобилист»
Фото: TwitterTwitter
Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один год.
Хоккеист ранее выступал в минском «Динамо». В минувшем сезоне Спунер стал вторым лучшим снайпером белорусской команды с 39 (6+33) очками в 36 играх.
В списке лучших бомбардиров «Динамо» Спунер уступил лишь своему партнеру по звену Шейну Принсу, который также стал игроком «Автомобилиста» в это трансферное окно.
Хоккей,Райан Спунер,Динамо,
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