Российские хоккеисты устроили массовую драку

Российские хоккеисты-юниоры устроили массовую драку на льду. Об этом сообщает Sport24.

Сегодня в Омске состоялся матч за выход в финал Юниорской хоккейной лиги между альметьевским «Нефтяником» и челябинским «Трактором» . «Нефтяник» победил со счетом 4:2.

В конце третьего периода между игроками команд произошла массовая драка. В ходе потасовки судьи, пытавшиеся разнять спортсменов, получили некоторое количество случайных ударов.

В марте, как сообщал «Рамблер», в ходе полуфинального матча между командами «На футболе» и FC World Class на любительском турнире по футболу, организованном лигой Urban League, произошла драка с участием пяти человек — четырех игроков и тренера.