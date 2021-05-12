Российские хоккеисты устроили массовую драку

Российские хоккеисты-юниоры устроили массовую драку на льду. Об этом сообщает
Sport24.
Сегодня в Омске состоялся матч за выход в финал Юниорской хоккейной лиги между альметьевским «Нефтяником» и челябинским «Трактором»
. «Нефтяник» победил со счетом 4:2.
В конце третьего периода между игроками команд произошла массовая драка. В ходе потасовки судьи, пытавшиеся разнять спортсменов, получили некоторое количество случайных ударов.
В марте, как сообщал «Рамблер», в ходе полуфинального матча между командами «На футболе» и FC World Class на любительском турнире по футболу, организованном лигой Urban League, произошла драка с участием пяти человек — четырех игроков и тренера.
Остальные футболисты разняли дерущихся. По итогам инцидента Urban League дисквалифицировала активного участника драки вратаря «На футболе» Радика Клояна на пять матчей лиги, а еще одного игрока той же команды Арби Дудаева — пожизненно.