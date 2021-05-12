Россия продлила беспроигрышную серию на Евротуре

Национальная команда России обыграла Швецию в первом матче чешского этапа Еврохоккейтура.

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Встреча прошла в Праге на "О2 Арене" при пустых трибунах и завершилась победой подопечных Валерия Брагина со счетом 6:4. Эта победа позволила подопечным Валерия Брагина продлить беспроигрышную серию в нынешнем розыгрыше Евротура до десяти встреч. Российская сборная одержала победу во всех матчах турнира.

За два тура до конца в активе национальной команды 27 очков.

Напомним, что Чешские игры являются последним этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию игры.