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Россия продлила беспроигрышную серию на Евротуре

Газета.Ruиещё 2
35 минут назад
Национальная команда России обыграла Швецию в первом матче чешского этапа Еврохоккейтура.
Россия продлила беспроигрышную серию на Евротуре
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча прошла в Праге на "О2 Арене" при пустых трибунах и завершилась победой подопечных Валерия Брагина со счетом 6:4. Эта победа позволила подопечным Валерия Брагина продлить беспроигрышную серию в нынешнем розыгрыше Евротура до десяти встреч. Российская сборная одержала победу во всех матчах турнира.
За два тура до конца в активе национальной команды 27 очков.
Напомним, что Чешские игры являются последним этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура против Швеции.
Хоккей,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
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