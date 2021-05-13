Сборная России проиграла Финляндии

В Праге состоялся матч группового этапа Чешских игр, в котором сборная России
уступила Финляндии со счетом 1:4.
Единственную шайбу в составе российской команды забросил Максим Шалунов
(45-я минута).
За финскую сборную дублем отметился Йере Карьялайнен (51, 60). Еще по одному голу забили Аксель Ринделл (5) и Теему Турунен (51).
Проиграв в этом матче, сборная России потерпела свое первое поражение в текущем сезоне Евротура, прервав серию из 10 игр.
Следующую встречу на групповой стадии россияне проведут против чешской сборной 15 мая.
Турнирная таблица чешского этапа Евротура: Финляндия — 3 очка (2 матча), Чехия — 3 (1) Россия — 3 (2), Швеция — 0 (1).
Голы: Аксель Ринделл, 04:51 (0:1), Максим Шалунов, 44:14 (1:1); Йере Карьялайнен, 50:13 (1:2); Йере Карьялайнен, 50:13 (1:2); Теему Турунен, 50:45 (1:3); Йере Карьялайнен, 59:34 (1:4).