Сборная России проиграла Финляндии

За финскую сборную дублем отметился Йере Карьялайнен (51, 60). Еще по одному голу забили Аксель Ринделл (5) и Теему Турунен (51).

Проиграв в этом матче, сборная России потерпела свое первое поражение в текущем сезоне Евротура, прервав серию из 10 игр.